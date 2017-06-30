古禮迎娶、吃割稻飯 逾80外籍生訪無米樂

外籍生體驗復古迎親，直呼有趣。（記者楊金城攝）

2017-06-30 22:09

〔記者楊金城／台南報導〕在高師大語文教學中心就讀的14個國家、80多位外籍生，今天暢遊後壁無米樂農村，打扮成復古的迎娶隊伍，帶著嫁妝一牛車在菁寮老街遊街，吃割稻飯，體驗最道地的台灣農村文化，留下來台最難忘的語文學習之旅。

高師大語文教學中心老師黃筱琦說，語言和文化息息相通，外籍生要學台語和中文，到各地文化旅遊才會有感，更融入語言學習，這次到後壁無米樂農村體驗台灣傳統農村文化對外籍生是此生難得的經驗。

語文教學中心為外籍生介紹崑濱伯代表的老農民「無米也快樂」樂天知命的精神，也介紹菁寮老街的歷史，除了有來自日、韓、美等國的外籍生，甚至還有來自西班牙、非洲賴比瑞亞、中南美尼加拉瓜的外籍生，一踏上菁寮老街，感覺只有神奇可以形容。

無米樂荷蘭井湧泉民宿業者黃永全安排一場復古迎親秀，由外籍生戴上斗笠，肩擔禮籃、舞獅、抬轎，帶著嫁妝一牛車在菁寮老街遊街，外籍生還打扮新郎新娘坐牛車，趣味橫生。

社區媽媽們巧手製作的割稻飯，香噴噴的「菁饡米」白飯，配上蔬菜、菜脯蛋、焢肉等，非洲史瓦濟蘭馬芮恩和日本山口美善子兩位外籍生品嘗後稱讚真好吃。

迎娶隊伍中，還有嫁妝一牛車。（記者楊金城攝）

迎娶隊伍在後壁菁寮老街遊行。（記者楊金城攝）