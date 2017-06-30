苗栗7鄉鎮市大雨損稻 即起受理申請救助

2017-06-30 22:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕6月份梅雨鋒面雨勢驚人，造成全台農產嚴重受損，其中苗栗縣共有7鄉鎮總共53公頃的稻米面積發生災情，出現稻米倒伏以及水稻熱病等狀況，已經達到天然災害補助標準。

苗栗縣政府農業處農務科指出，主要致災雨勢是6月13日的強降雨，不少農民於下雨後向各鄉鎮市公所反映，縣府也相當重視，邀集農糧署北區分署及苗栗區農改場並會同災區各鄉鎮公所派員實地勘查確認災情，彙整相關受災資料後呈報給農委會，確定達農委會農業天然災害現金救助標準。

苗栗縣水稻災情除了公館鄉首度栽種、已結穗即將收成的稻米「台南16號」越光米遭大雨「打趴」，出現大量倒伏情形，稻作期間容易發生的水稻熱病則在其餘6鄉鎮蔓延，使得水稻梗及穀粒枯死，農民無法收成。

不少農民感嘆，近幾年都是颱風來襲，水稻被強風掩倒，就是穗花被吹壞，無法順利授粉結穗，變成「白頭空包彈」，沒有料到今年是梅雨鋒面致災，只能說「天意難測」。

農業處農務科表示，包括苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、通霄鎮及頭屋鄉等7鄉鎮市符合救助項目損失率達兩成標準，符合資格農民耕種的水稻每公頃可申請救助1萬8000元。

農業處農務科提醒受災農民，即日起至7月10日止受理農民申請辦理現金救助儘速攜帶土地權狀或最近3個月內之土地登記謄本、土地租約書及農會存摺帳號、身分證、印章等相關文件至土地所在地鄉鎮市公所申請，逾期不受理。