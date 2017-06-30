台灣偏鄉與國際交流 400台僑二代返台教英文

2017-06-30 22:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會、教育部、客委會與原民會合辦「海外華裔青年英語服務營」，今年邀請434位台僑二代回台，到台灣63所國中小學校擔任英語教學志工。僑委會委員長吳新興表示，希望透過這樣的英語夏令營，不僅台灣小朋友獲得英語啟蒙機會，台僑二代也藉此增進對台灣的認識與了解，「將世界帶回台灣」，也成為台灣大使，「將台灣帶到世界」。

僑委會今天舉辦「2017年海外華裔青年英語服務營」活動開跑記者會，宣布活動將自明日啟動。僑委會、教育部、客委會、原民會與國內NGO單位合辦此系列夏令營活動，於今年7月1日至7月29日間，將有434名來自美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭及南非等地區的海外華裔青年志工返台，並前往國內16縣市的63所偏鄉國中小學校，進行英語志願教學服務工作。

吳新興致詞時說，僑委會自2014年起開始辦理此活動，僑委負責從海外邀請華裔子弟，教育部則尋求學校配合，成效到今年是越辦越好，到去年已有3793位海外華裔子弟回台參與，受益學生則有2萬7000餘人。吳新興說，偏鄉孩童從小缺乏接觸英語母語人士的機會，這樣的夏令營對他們的英文教育而言，是很重要的啟蒙機會。

同時吳新興也說，對海外華裔年輕人而言，這樣的活動不僅是增加英語教學經驗，更是藉此認識父母輩的故鄉，進而對台灣產生情感。吳新興並對這些海外華裔青年說，「你們其實就是台灣大使」，藉此機會將國外所學與偏鄉小朋友分享，「把世界帶到台灣」，回到僑居地後也將台灣介紹給同儕與親友，「將台灣帶到世界」。

客委會與原民會代表也說到，偏鄉原住民小朋友，因為缺少資源與地理距離，平時與國際接軌幾乎遙不可及，此活動不僅增加偏鄉孩子的外語能力，也希望透過這個活動，讓海外青年認識客庄文化與原民文化，相當有意義。