加拿大國慶楓葉點亮北市府 邀台灣朋友明同歡

加拿大國慶楓葉點亮北市府，邀請台灣朋友同歡。（加拿大辦事處提供）

2017-06-30 21:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大明日將慶祝150週年國慶。加拿大駐台辦事處今晚在台北市政府外牆點燈，以楓葉標誌象徵點亮兩地友誼。加拿大辦事處明天也將在台北客家文化園區舉辦全天慶祝活動，歡迎台灣朋友同歡。

加拿大明逢150週年國慶，加拿大駐台北貿易辦事處今天在台北市政府東側外牆，打上加拿大國家象徵楓葉標誌與150週年LOGO。加拿大駐台代表馬禮安出席點燈儀式時表示，這是加拿大為了慶祝150週年的「全球點燈計畫 Canada 150 illuminations」，全世界許多城市都有類似的慶祝活動。馬禮安特別感謝台北市政府的全力支持，讓點燈計畫得以在台北實現，更彰顯台灣和加拿大的長遠情誼。

根據加拿大辦事處統計，旅台加拿大僑民將近6萬人，是加拿大海外前5大僑居地。台灣民意基金會民調更顯示，加拿大在台灣人最喜歡的國家中，排名第2。世大運中，加拿大也將有380位成員組隊來台參賽，是隊伍規模前10大的參賽國家。

台北市觀傳局局長簡余晏今晚也出席點燈儀式，致詞時說，很感謝加拿大派出那麽多成員來台北，歡迎大家多留幾天，感受台北的善與美。她強調，市府外牆打上美麗的楓葉標誌象徵點亮兩地友誼， 希望市民也能一同分享喜悅。

另，加拿大商會明天（7月1日）將在台北客家文化園區舉辦全天的國慶慶祝活動，活動內容包括音樂、美食以及煙火，加拿大辦事處歡迎更多台灣朋友一起同歡。

加拿大國慶LOGO將於今明兩晚的晚上6時30分至10時30分，在北市府東側松智路外牆上閃亮，邀請台灣朋友一同觀賞。