盛世公主號遊輪巡航抵台 遊輪旅遊掀新潮

盛世公主號遊輪目前是公主遊輪船隊中最新、最豪華、規模最大的遊輪。（記者莊士賢攝）

2017-06-30 21:40

〔記者莊士賢／台北報導〕公主遊輪船隊中最新、最豪華、規模最大的遊輪盛世公主號，在其首次巡航中，選定台灣為24個「世界巡迴之旅」國家中的其一停靠站，盛世公主號今日快閃抵台停靠基隆港，其搭載的近4千名國際旅客也隨盛世公主號快閃旅遊台灣，明年盛世公主號預計將航進台灣，旅人有機會體驗它獨特的遊輪服務及遊輪旅趣。

公主遊輪耕耘亞洲20餘年，近幾年來台灣遊輪旅遊蓬勃發展，公主遊輪也積極拓展台灣市場，今年公主遊輪旗下的藍寶石公主號遊輪以基隆、高雄雙母港啟航，推出日本、日韓、東南亞等不同航程的遊輪行程，明年盛世公主號遊輪也將來台，提供旅人新的遊輪旅遊體驗。

今年3月甫從義大利交付首航的盛世公主號，船身長達330公尺、噸位14.3萬噸，是公主遊輪首艘為亞洲市場設計的遊輪，船上的KTV包廂、麻將桌、台灣起家的貢茶茶品餐飲等設備，展現融合亞洲市場及文化元素，花卉圖樣地毯亦洋溢東方韻味。

美食餐飲向來是遊輪重要元素之一，盛世公主號是亞洲唯一一艘同時駐有2間米其林星級主廚設計專屬晚宴菜單的餐廳的遊輪，包括米其林3星主廚Emmanuel Renaut的「雷諾的法式餐廳La Mer」，以及米其林1星主廚Richard Chen的「觀瀾軒」粵式餐廳，旅人有更多美食饗宴選擇。

另外，盛世公主號船上的「海上天空步道」帶給旅人刺激有趣娛樂體驗，凌空39公尺、長8.5公尺的海上天空步道，透明玻璃地面設計引人躍躍欲試，體驗走在其上的刺激感！

相關影音

盛世公主號遊輪內部蘊含奢華韻味，提供旅人新的遊輪體驗。（記者莊士賢攝）