林口「書房味道」 Outlet書區掀起「紙本的逆襲」

「書房味道」賣書、賣茶也賣陶器，店主人陳輝龍希望這裡成為林口的隱形地標，吸引愛書人造訪。（記者葉冠妤攝）

2017-06-30 21:40

〔記者葉冠妤／新北報導〕別以為新北市林口Outlet只有三井，林口中正路老街上的「書房味道」，主打Outlet書區，過季新書以市價的5到6折出售，每週四到日更從Outlet書區精選8到12本主題書，以168元超低價吸引愛書人，每每一推出就搶購一空，店主人陳輝龍笑說這可是「紙本的逆襲」 ，實體書沒落的時代，自要殺出一條活路。

能在林口做奇事，必是奇人。書店主人何許人也？陳輝龍曾任職多間媒體，也是一名小說家，出版過多部作品，到過上海、東京打滾，寫專欄、音樂授權、策展統統來，2013年他從中國上海回到故鄉台灣，在居住地林口開起書店，店內不但賣書，賣陶器、也賣陳輝龍自種的茶，讓書房味道不僅瀰漫書香，茶香也瀰漫滿室，然而最熱切濃郁的，仍是店主人愛書的那一份心。

陳輝龍最自豪的是這家書店獨有的「Outlet書區」，他說，自己與50家出版社洽談，將「即期書本」買斷帶回，這些書不同於二手書，都是全新的過季書，部分書的書齡甚至未滿1年，在這裡以5到6折價格販售；每週四陳輝龍更會從Outlet書區挑選主題書籍，再以168元吸引讀者搶購，他把這稱為「紙本的逆襲」，好書不怕賣低價，就怕沒人看，而這項策略確實奏效，每每造成轟動搶購。

林口偏離大台北市中心，如此獨立遺世的一間書店，店內多擺的是文學、藝術相關書籍，有的更是日本、香港、英美等地的獨立出版書籍，定位猶如時下流行的獨立書店，但陳輝龍卻正色道：「我不認為這是一間獨立書店，獨立於誰呢？」他以行動支持資源匱乏的創作者，但不考慮加入獨立書店聯盟，他求的是一種簡單，「一個人進入組織，就不再只是人，會變成事。」

陳輝龍說，開店兩年半以來，來店客人中只有3成是林口在地人，其他都是外來客，他的目標是要讓「書房味道」成為林口的隱形地標，客人不用多，但來造訪的必是認同書店氛圍與理念。