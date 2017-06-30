台東熱氣球開幕光雕因雷雨喊卡 明晨首飛看天氣

2017年台灣國際熱氣球嘉年華今晚在台東縣立體育場舉辦開幕，因雷雨只能進行歌舞表演及施放煙火。（記者黃明堂攝）

2017-06-30 21:22

［記者黃明堂／台東報導］2017年台灣國際熱氣球嘉年華今晚在台東縣立體育場舉辦開幕，但因雷雨攪局，遲遲無法起球，只進行歌舞表演及施放煙火，令數千位冒雨觀眾失望，明晨在鹿野高台首飛，也得看天氣。

今晚在縣立體育待命參與光雕的球數共有9顆，除了台東自有球，首波登場的國外造型球更吸引群眾目光，是歷年最多造型球的光雕音樂會。

晚間8點開幕前1個多小時，雷聲大作，下起雨來，一直到8點50分仍無法起球，只能先進行歌舞表演，放煙火，及熱氣球噴火秀，但現場仍有數千人等待，但9點以風速超限為由，宣布取消立球。

明天清晨在鹿野高台有LUCKY7幸運啟航儀式與自由飛表演，現場將會有20顆熱氣球展球及自由飛表演，以及8顆齊飛展演。

縣府表示，今年熱氣球嘉年華共邀請了35顆造型球來台展出，創下歷年來數量最多。首波出擊的是歡樂聯盟的10位成員，由比利時的黑武士和英國的尤達大師造型球領軍，其他成員包括正氣凜然的英國的士兵球、美國的飛天粉紅豬、鸚鵡球和顛倒男孩以及巴西的兒童巨星Woody鳥，就要萌翻所有球迷。

相關活動資訊如下：

熱氣球繫留體驗時間

7月1日下午至8月6日（7/1上午無繫留體驗活動）

上午場:AM05:30-07:30 | AM05:00開始售票

下午場:PM17:00-19:00 | PM16:00開始售票

光雕音樂會場次

（光雕展演時間可能因為天氣因素而有所調整，建議提前一個小時入場）

7/08（六）04:30：成功鎮－三仙台 （日出光雕）

7/15（六）20:00：池上鄉－大坡池

7/22（六）04:30：太麻里鄉－太麻里曙光園區（日出光雕）

7/29（六）20:00：卑南鄉－知本溫泉區

8/06（日）20:00：鹿野鄉－鹿野高台（閉幕）