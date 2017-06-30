57年好厝邊！ 虎尾安慶郵局7/8裁併 鄰里不捨

位在虎尾糖廠旁的虎尾安慶郵局掛起7月8日起停止營業的紅布條，鄰里都十分不捨。（記者廖淑玲攝）

2017-06-30 21:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一例一休連公部門都受影響！

民國49年9月1日成立、超過半世紀歷史的虎尾安慶郵局，成為雲林第一家裁併的小型郵局，雲林郵局強調，因一例一休加上該路段方圓1公里內就有4家郵局，才規劃自7月8日起裁併業績量少的安慶郵局，但自動櫃員機會繼續提供服務。

「虎尾安慶郵局自7月8日起停止營業……」，不少民眾看到這個紅布條，驚覺位在虎尾糖廠旁的安慶郵局將走入歷史大感不捨，年逾70歲的李奶奶抱怨，安慶郵局在對他們這群老人很方便又安全，不知道為什麼要關門？

李奶奶說，她住在郵局對面巷子裡，常到郵局，服務人員都認得她，而且走路就到，得知郵局要裁併，第一個打去總局抱怨，強調這個郵局雖小，人潮總是絡繹不絕，竟難逃裁併命運，讓她覺得不可思議又很無奈。

雲林郵局營業行銷科長謝松林說，受到一例一休的影響，郵局1年要多出3億多加班費，為撙節收支，評估裁併小型服務據點，但會排除偏鄉及郊區。

謝松林強調，根據調查，安慶郵局成立近57年，但周邊方圓1公里內還有其他3家郵局，密度高，小型且業績不佳的安慶郵局列為優先裁併，但自動櫃員機仍會繼續提供使用，降低民眾不便。

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