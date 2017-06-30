南市「瘦身」大減逾100里 最快9月底定

台南市里鄰調整計畫最快9月才底定。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-30 20:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市37區全面展開里鄰調編大工程，各區提報作業今日結束，預估里數起碼少1百個，而鄰數減少4成，基層揣測紛紛，甚至傳言現行37區將整併為11區，752里「砍掉一半」，民政局強調「只有調整原則，目前沒有任何定案」。

民政局長陳宗彥表示，今年12月前完成全市37區里鄰調整是預定目標，各區提報腹案將在這2個月內逐一審視檢討，也會把未來行政區調整銜接納入考量因素，里鄰調整計畫最快9月才底定。

南市行政區劃調整議題在南縣市合併後甚囂塵上，民政局即於101年12月訂定《台南市里鄰編組調整辦法》，因顧及不讓民眾多次換發身分證及相關文件造成不便，僅預作內部先期規劃，等《行政區劃法》通過後，區、里、鄰一併調整。

民政局表示，可是因立法院遲未通過立法，南市里鄰編組採總量管制752里、14730鄰，新興都會區的人口群聚，大量的住宅建物相繼興建，以致原有里鄰長的服務範圍及數量急遽增加，造成服務能量不均及編組配置不合理，因此進行整體檢討，尋求資源合理分配，並減輕財政負擔及推動地方發展。

目前全市14686鄰，在採取總量管制下，加上未來九分子重劃區、沙崙綠能科學城等開發新興區也要預留成長空間，能夠增加鄰數額度非常有限，整併勢在必行，況且里鄰長文康活動每年3000元，也是一筆可觀數目，不可能無上限膨脹；民政局直言，「若未檢討里鄰編組，未來更恐面臨無法擴編里鄰困境」。

陳宗彥強調，里鄰戶數重新檢討，目前只有制訂里鄰調整原則，而且據各區居住型態及城鄉發展，適用不同規範，並考量區域差異特殊性，以符市長賴清德要求「公正、公平、務實」辦理里鄰調整，行政區僅做先期規劃，尚未定案，外傳整併為11區或里數少1半都是謠言非事實。