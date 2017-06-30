公文揭真相！ 蘭嶼貯放核廢料 蔣經國、孫運璿核定的

2017-06-30 21:00

〔記者李欣芳／台北報導〕蘭嶼核廢料貯存場當初設置的決策過程終於真相大白！總統府今天召開「原住民族歷史正義與轉型正義委員會（原轉會）」，提出調查報告指出，當時決定在蘭嶼設置核廢料貯存場，是由原能會規劃，並由前後兩任行政院長蔣經國與孫運璿所核定，整個機密決策達悟族（又稱雅美族）人事前並不知情。

當時的決策指向引發蔣經國與孫運璿兩人的決策引發矚目，據悉，原轉會將在8月或9月的第2階段調查報告出爐後，再討論補償與遷址的問題，目前考慮以特別立法方式進行補償。

蘭嶼核廢料貯存場當初設置過程，達悟族人或台電一直有不同的說法、想法，由政務委員林萬億所召集的調查工作報告，昨向原轉會提出報告，蔡英文總統也與會。蔡總統去年8月1日代表政府向原住民族道歉時曾表示，將要求相關部門針對核廢料儲存在蘭嶼的相關決策經過，提出真相調查報告。

林萬億今晚表示，蘭嶼核廢料貯存場的設置，沒有資料證明達悟族人是知情或參與，64年的徵收土地雖有名冊，但卻是以「軍事用途徵收」，當時政府核定的過程造成今天的現狀，有何補救等措施，待完成調查報告後再交給相關位處理遷址與補償措施。

至於為何還要第2階段的調查，林萬億說，因為與部落的對話有一部分進度落後，要再補足，但因有些用母語表達還要翻譯，需要時間，另外，還有專家的意見也要搜集。