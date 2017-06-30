台中人注意！ 未落實垃圾分類 7月起可罰6000元

台中市清潔隊收運垃圾時將破袋檢查，7月起檢出3個以上資源回收物就違規，屢勸不聽將開罰1200元至6000元。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-30 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局收運垃圾執行沿街破袋檢查勸導1個月，7月1日起正式開罰，優先查核非透明塑膠袋，檢出垃圾袋內含有3個以上應回收資源物即不合格，屢勸不聽者將開罰1200元至6000元，而原市區8區每週4天資源回收收運，也減至3天，週一、四、六夜間沿線收運。

垃圾減量要做好垃圾分類，環保局依環保署公告「應回收廢棄物」，各區清潔隊將隨車破袋稽查，經檢查垃圾袋內含有3個以上資源回收物即違規，包括紙容器（鋁箔包、紙餐具）、塑膠容器（寶特瓶）、金屬容器（鐵、鋁罐）及玻璃容器等，現場會要求重新分類再丟，屢勸不聽就依廢棄物清理法開罰。

台中人口增加、垃圾變多，環保局統計，全市每天生產約1012公噸垃圾，焚化爐、掩埋場吃不消，平均每人每日垃圾產生量超過0.5公斤，去年垃圾採樣調查，垃圾袋中有兩成為回收廢棄物及廚餘，其中又以廚餘與塑膠袋最多，如果民眾能落實分類資源回收物，每天可減少垃圾量40至50公噸。

環保局廢管科長黃士峰說，6月沿街垃圾破袋檢查勸導1個月，破袋檢查近1萬2000袋，約2％不合格，顯示民眾願意配合垃圾分類，提醒落實「一般垃圾」、「資源回收」及「廚餘」3大分類，分別交由垃圾車、資源回收車及投入垃圾車隨車廚餘桶收運。

至於社區子車交環保局，或委託民間清除業者收運垃圾，環保局也會稽查，不合格會派員輔導，再不改善，也會開罰1200元至6000元，甚至移走環保局子車。

環保局長白智榮提醒民眾，塑膠袋、保麗龍及廚餘等是加強宣導回收項目，可回收塑膠袋包括一般提袋、保鮮膜、水果網袋等PE塑膠袋，以及編織袋、打包帶等PP塑膠袋，均可回收；不可回收塑膠袋則分為塑膠鋁箔、有金屬光澤等複合性材質包裝，例如洋芋片、泡麵包裝袋、洗衣精補充包等。