台南作家發起義賣 幫助善牧小寶寶

陸昕慈出書分享全家旅遊經驗並發起愛心義賣，幫助善牧之家小朋友。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-30 20:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南作家陸昕慈號召好友，將於明天下午3時在台南知事官邸擺攤義賣作品之外，還有愛心媽媽們推出美味料理、義賣二手衣物玩具、手工香皂和手作木家飾等，當日所得全數捐給天主教善牧慈善基金會，希望幫助更多小寶寶找到自己的家。

陸昕慈也是編劇家、旅行家，其作品《築劇》才剛入選文化局今年度台南作家作品集，而近期出版的《哇澳，旅行去！》，是她去年全家到澳洲自助旅行15天，分享旅遊過程中如何陪孩子在遊樂中學習成長。

陸昕慈表示，在一般家庭成長下的小孩有父母呵護，可是嬰兒之家的小朋友成長比別人辛苦，因此把一般的簽書會化為更積極關懷行動，發起書籍義賣會，沒想到獲得許多朋友熱烈回響。

她表示，愛心市集有多位藝術家與知名手作坊來設攤或捐贈義賣品，還有許多善心好友親自製作愛心料理、捐出手作品參與義賣，所有收入不計成本全數捐贈，希望善牧基金會台南嬰兒之家的孩子們可以感受到社會的溫暖。