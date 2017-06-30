捷運搭多遠都同價 墨西哥人的理由好中肯

前瞻計畫讓軌道建設成為話題。圖為高雄捷運。（資料照，記者侯承旭攝）

2017-06-30 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕前瞻計畫讓軌道建設成為話題，常在臉書評論時事的足球球評石明謹透露，他多年前到墨西哥旅遊，發現當地的地鐵不論搭幾站都是相同票價，墨西哥友人解釋，因為不管搭多遠，列車的營運成本都一樣，付錢的意義只是共同分攤。

石明謹今天在臉書表示，他十幾年前去了一趟墨西哥，發現墨西哥城的地鐵不管坐幾個站都是一樣的價錢，且非常便宜，約5或6披索，與台灣以里程計費的習慣不同。他詢問墨西哥友人，對方解釋說，搭計程車才需要按里程計費，因為你坐幾公里，計程車司機就要付出幾公里的成本，但搭地鐵不一樣。

墨西哥人說，搭地鐵不管你在哪站下車，列車的營運成本都一樣，它就是固定每天下午5點從A站出發，6點開到B站，因為地鐵是一個基礎建設，一定要存在在那裡，大家付錢只是共同分攤它的營運費用，跟你到底坐了幾站沒有關係；就算從來不搭地鐵，你繳的稅也會拿來建設地鐵，那就是一個城市必備的東西。墨西哥人也以收費公廁比喻，每個人使用都是收費1披索，不會因為你大便比較大陀就收費2披索。

石明謹笑說，他當時就這樣被說服了。