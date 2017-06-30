駕駛員至北捷抗議 批公司無誠意協商

2017-06-30 19:52

〔記者陳紜甄／台北報導〕北區捷運電聯車駕駛產業工會今號召四十位捷運駕駛員，至北捷公司抗議，控訴北捷壓搾駕駛員、請特休考核卻遭扣分，要求北捷出面回應，工會並遞上協商函。未料，北捷代表現場拿了協商函，未發一語隨即走入辦公大樓，工會理事長陳崇瑋批評，北捷毫無誠意協商。

陳崇瑋表示，駕駛員每日總駕駛圈數約四圈。板南線頂埔站至南港展覽館，再返回頂埔站，視為一大圈；如果從亞東醫院發車，則是一小圈。一大圈的駕駛時間約兩小時廿分左右，一小圈則約一小時廿分。他指出，近兩年來公司把駕駛時數從五小時卅分鐘，增加為六小時廿四分鐘；扣除行前作業時間後，僅剩一小時可休息吃飯，此外，休息時間還切割成許多片段，駕駛員無法充分休息。北捷回應，已安排一‧五至兩小時的休息用餐時間，實際執勤最多六‧五小時，已優於勞基法。

陳崇瑋說，公司規定跑完一大圈，可休息十六分鐘，一小圈則無固定休息時間；但扣掉捷運常態誤點、交接車作業程序，駕駛員跑完一圈後，僅剩三到五分鐘的時間可休息。他要求，一小圈的休息時間應要有十六分鐘；一大圈則要廿四分鐘。

另外，他指出，駕駛員一年如果請特休一到兩天，考核成績就會被扣分，考績獎金並降一等，原可領卅天日薪，降至只能領廿天日薪。此外，年終考核的評分標準，主管裁量權佔很大比例，駕駛員不知道分數如何評斷，也無從申訴。北捷回應，班表排定後，臨時請特休者，造成人力需臨時調動，才會列入考核評分。另外，主管裁量比例僅佔十到廿％，且還有其他項目綜合納入評分。

勞動局勞基科長黃毓銘表示，尚無收到北捷工會的勞資爭議資料，屆時收到後，如有違法勞動權益，依法介入調查。他並說明，如果勞工行使權益提出特休，資方不宜納入考核成績；但一般都無具體事證，實務上很難去論斷。另外，資方應要設立申覆管道，勞方如有疑義，就可循此管道提出救濟。