「木瓜王子」王仁晃 獲選全國十大傑出農業專家

「木瓜王子」王仁晃不但協助本土農友解決栽栽植種疑難雜症，也到友邦交流農技，獲選全國十大傑出農業專家。（記者李立法攝）

2017-06-30 19:48

〔記者李立法／屏東報導〕高雄區農業改良場副研究員王仁晃，致力於木瓜育種及栽培管理研究，開發出抗風型網室及節水省肥灌溉技術，輔導農民提升本土木瓜品質及市場競爭力，還協助中南美洲及非洲友邦發展當地木瓜產業。王仁晃對台灣木瓜產業及農業外交的貢獻獲得肯定，獲選為今年全國10大傑出農業專家。

個性斯文具親和力的王仁晃，10多年來勤走田間，推廣合理化施肥及友善環境耕法。木瓜產期過去過度集中，常因天災或豐收導致價格暴起暴落，王仁晃苦口婆心地呼籲瓜農適度調整產期，獲得不少瓜農的共鳴，「木瓜王子」的封號不脛而走。

王仁晃不但協助本土木瓜農友解決栽培過程遇到的各種疑難雜症，也多次隨台灣農技團出訪墨西哥、泰國、馬來西亞、巴西、緬甸等國家，進行產業技術交流，聲名遠播，包括南非及沙烏地阿拉伯等友邦都專程派員來台取經，王仁晃為台灣的農業外交作出貢獻。

高雄農改場長林景和肯定王仁晃的表現，推薦他角逐106年第41屆全國十大傑出農業專家，順利當選。昨天獲知消息後，王仁晃深受鼓舞，表示會努力在崗位上繼續為台灣農業打拚！