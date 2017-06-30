首家JoyLand虛擬實境樂園開幕 董俊良：Q3拓展日本市場

2017-06-30 19:05

〔記者王憶紅／台北報導〕全球VR Arcade動感平台整體解決方案提供者懏永銀公司（JPW） 今（30）日宣布攜手策略夥伴－傑倫JoyLand打造領先全球的VR動感平台旗艦店，JPW創辦人暨執行長董俊良表示，除位在台北華山1914的旗艦店外，預計在7月底前在全台完成10-15個據點，第二階段則計畫第三季到日本拓展海外市場，以及8月在北、南區域成立產業聚落。

董俊良指出，除旗艦店外，JPW也將會成立中大型的店中店， 其中位於高雄橋頭文創園區的百世文教集團，也將引進JoyLand VR體驗館，並結合百世新天地與十鼓擊樂團的核心元素，創造兼具『遊戲化學習』、『教育化娛樂』的產品服務及平台，能與台北JoyLand華山旗艦店南北呼應。

根據計算，每台機台折舊年限若以24個月計算，每台機台周一到週五每天使用率約10-20%，假日使用率達50-60%，每小時使用6-8次下，預期三個月內就可損益兩平。JPW目前有3大類、8種遊戲。

VR動感平台旗艦店於7月1日在台北市華山1914文化創意產業園區開幕。JoyLand旗艦店提供涵蓋運動、競賽、親子、教育等娛樂設施及多元擬真的VR/AR互動式遊戲。

董俊良指出，這次JoyLand旗艦店開幕是JPW成功邁向『組國際隊、打世界盃』的第一步，在今年年底前，以JoyLand動感平台娛樂遊戲為主的多人連線VR競賽，將率先成為消費者參與跨區跨國競賽的主流，不但能改變消費者對遊戲的選擇習慣，也將會突破現有娛樂場域的生態體系。