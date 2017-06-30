南瀛天文館門票比台北貴 議員建議由中央管理

2017-06-30 19:46

〔記者蔡文居／台南報導〕南瀛天文園區門票至比台北市天文館還貴，每年投入的預算又遠不如台北。市議員邱莉莉表示，該館設備與管理卻屢遭詬病，地方政府如真有資源投入的困難，可考慮爭取請中央直接管理，讓政府天文預算的效益更活用。

教育局長陳修平表示，南瀛天文館星象劇場是全台唯一的球幕3D立體劇場，因此軟硬體設備維護及影片購置成本較高，所以票價略高。天文館是由原南府興建，定位就如台北市天文館一樣，與非中央出資興建的台史博並不一樣。

邱莉莉表示，位於大內的南瀛天文園區興建投入預算達6億元，場館設施和服務被投訴，包括觀測館開放使用時間太短、投影螢幕老舊不堪而無法辨識、要民眾自行檢查3D眼鏡是否耐用、沒有停車場規劃，以及進場人數沒有專業控管等問題，參訪品質大打折扣。

而且台北天文館展示館門票40元、劇場館入場門票100元，但台南的南瀛天文館展示館門票就50元、星象館使用3D眼鏡門票為130元，南瀛天文館門票竟比台北貴。

邱莉莉說，南瀛天文教育館7月1日舉辦天文嘉年華活動，不過通往觀測館的邊坡工程6月30日才完工，也尚未完成驗收，這也凸顯營運管理問題。

南瀛天文館則表示，該館資源雖有限，服務品質不打折，展示館內的投影設備，近年來逐步進行升級。另3D眼鏡的管理發放，每場都由專人回收並進行清潔整理，遊客如有相關意見反應，館方皆虛心檢討並加強服務訓練。有關邊坡工程，由於前陣子豪雨影響工期進程，已趕於6月底完工，工程區域位於館區外緣，不影響通行，目前三大主題館皆正常開放參觀。此外，停車場建置案，考量周邊土地為當地居民耕作所需，改以路邊停車為替代，並於道路側溝加蓋以維護安全。