烏日溪心壩大排護岸老舊 地方盼改建

烏日區溪心壩大排護岸老舊，基腳都出現淘空、塌陷的情形。（記者陳建志攝）

2017-06-30 19:05

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區太明路211巷內的溪心壩大排，因兩旁護岸年代久遠，月初梅雨帶來的暴雨侵襲下，長約50米的護岸瞬間塌陷，市府雖緊急灌漿搶修，但市議員吳瓊華認為，大排護岸的基座都已經淘空鬆動，擔心再一場大雨隨時都可能崩塌傷人，今天要求市府水利局早日改建。

市議員吳瓊華表示，烏日區太明路211巷內的溪心壩大排兩旁都是工廠，每天有眾多車輛和員工從緊鄰大排的道路進出，不過其中長約300米長的大排護岸，是年代超過20年的老舊護岸，當時堆砌的石頭早就鬆動脫落。

吳瓊華表示，因該段護岸老舊，6月初梅雨侵襲時，其中長約50米的護岸就出現鬆動崩塌，接獲民眾通報，擔心人車掉落大排中，連夜通知水利局派人拉起警戒線，強調該段護岸實在太老舊，希望水利局早日重新改建。

烏日區北里社區發展協會理事長楊文慶也說，每逢大雨侵襲時，大排的水量都至少超過一半，因該段護岸老舊，基礎早已出現鬆動淘空的狀況，若不早日改建，若再次發生護岸崩塌時剛好有人車通過，後果將不堪設想。

市府水利局表示，日前暴雨造成約50米的護岸下滑，已經列入災害緊急搶修工程，將會整段改建為水泥護岸，至於其他的老舊護岸，若全部改建為水泥護岸恐需上千萬經費，若經費不足，將會採護岸基腳補強的方式施工，避免護岸出現淘空、塌陷的狀況。