監委訪竹縣 邱鏡淳：底渣、污泥更應納入前瞻

新竹縣長邱鏡淳（左起）對監委方萬富、江明蒼直言，替沒人要的底渣和污泥找處理辦法，才是真正需要被列入「前瞻」的重要基礎建設。（記者黃美珠攝）

2017-06-30 19:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕監察委員方萬富、江明蒼今天下鄉到新竹縣視察，並且聽取鄉親的心聲、了解民瘼，但有趣的是，以前爭相陳情的喧囂場景竟然不再，不僅沒有鄉親事前登記，也沒有人臨時到場陳情。兩名監委以「政通人和」來看待這個現象，但因要視察各地農會新農民市場開辦狀況，江明蒼也特別關心營養午餐搭配4章1Q食材的衝擊。

新竹縣政府農業處長邱世昌說，新竹縣從10年前開始透過各地農會開辦新農民市場，現在有11個據點。對於4章1Q的要求，縣府努力配合在做。

縣長邱鏡淳則說，新竹縣多半都是小農，以家庭副業方式經營農業，所以，新農民市場提供他們販售自家農產品的據點，又必須配合相關食安法令等，想要上架需經嚴謹檢驗，不僅可做到地產地消，也建立起口碑。如果全都依這樣動起來，相信新鮮、優良的在地產品，絕對不怕進口的競爭，食安也會沒有問題。

由於「新豐海岸是最毒海岸線」鬧得沸沸揚揚，監委方萬富也表示關心，頻頻詢問新竹縣沒有焚化爐導致垃圾處理發生困難的問題。

邱鏡淳說，新竹縣為此自己很努力垃圾減量，但仍仰賴別的縣市代燒垃圾。燒完的底渣必須回運，偏偏新竹縣13個鄉鎮市就有9個位於自來水水質水源水量保護區內。

他直言，相較於軌道建設等，他認為沒有人要的底渣、污泥該如何妥適處理，更應該被納入前瞻建設去思考。

聽完簡報後，方萬富、江明蒼由縣府、農會人士帶領，先後參觀竹北和新埔農會的新農民市場，了解經營現況，也到新埔「阿文果園」參觀，認識果農朱吉文怎樣配合農會和小學做食農教育。

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