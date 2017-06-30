自己的島嶼自己救！ 澎湖青年划獨木舟到無人島淨灘

澎湖家扶中心釣竿計畫，讓受扶大專學生駕駛獨木舟遊無人島。（澎湖家扶中心提供）

2017-06-30 19:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人自詡為海洋子民，對海洋普遍存有敬畏感恩之心，澎湖家扶中心推動釣竿方案，參加的10名大專青年經過籌備與討論，發現澎湖觀光業可能為海洋之母帶來的環保議題，特別於暑假展開無人島露營淨灘大作戰。

澎湖群島由90座大小不等島嶼組成，形成獨特的景色與人文歷史，但許多澎湖囝仔卻因地形阻隔，無法走遍家鄉每一座島嶼，因此，初到台灣本島唸大學，這群大孩子們最常被問的就是，「澎湖有什麼好玩的啊？」他們自此開始正視自己介紹家鄉的方式，學習去說家鄉的故事，過程中也發現，對於成長的地方，自己竟成了「最熟悉的陌生人」，於是開始發想要怎麼好好親近與紀錄孕育長大的土地與海洋。

致力於觀光業的澎湖縣，擁有許多美麗的天然景觀，然而因為天候、交通限制，遊客無法實際到達觀賞，因而衍生出觀光船隻跳島行程，造成的「碳排放」成為環境傷害的隱憂，而獨木舟恰好是個可以同時滿足觀光發展，同時兼顧維護海洋環境的一種方式。

今年初，澎湖家扶中心與海洋公民基金會聯合舉辦海洋獨木舟相關課程，從泳池操槳、翻覆、救援，到從觀音亭演練到大倉一日航行，並在暑假之初划向姑婆嶼、鐵砧嶼、土地公嶼等離島露營淨灘，在島與島之間用獨木舟串起，感受海水的流動、燕鷗的嘈雜、珊瑚礁的美麗及海蝕海灣地質的鬼斧神工；用最貼近海面的視角、最低碳的方式重新看見自己的澎湖島。