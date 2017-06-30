南投鄉間不玩水！集集不放棄 九族收「失土」

南投水里行之有年的玩水節頗有知名度，惟今年因故停辦。（記者劉濱銓攝）

2017-06-30 18:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假就是要玩水，但近年在南投縣掀起熱潮的鄉間玩水活動，今年卻紛喊停辦，反讓遊樂園看見機會，繼續推出滑水活動，要收復過去被分食的「失土」；而率先在南投掀起滑水熱潮的集集「衝小鎮」活動，公所說不會放棄綠隧滑水，未來會在適當時機推出。

前年集集鎮率先推出「衝小鎮」滑水道活動，引發熱烈迴響，去年信義鄉公所加入戰局，推出亞洲最長滑水道，甚至鄰近的魚池鄉九族文化村，也同時推出「沖瘋水樂園」滑水道，反觀集集鎮2年來卻停辦，加上隔壁水里鄉行之有年的玩水節，南投夏日玩水商機全被搶食一空，且今年信義、水里皆因管理因素停辦，不免讓人覺得可惜。

集集鎮長陳紀衡強調，帶起鄉間滑水熱潮後，再繼續一窩蜂的舉辦無法看出差異性，但未來仍不會放棄綠色隧道衝小鎮滑水活動，現階段仍在觀察玩水活動的風向，目前仍不是適當時機，之後若要舉辦則希望能突破以往，再創滑水活動高峰。

九族文化村則說，滑水道活動需要非常多的人力、物力，鄉間因為開放場地，以及天氣等外在因素，活動進行時變數相當多，而他們原本就是遊樂園，加上園區有適合的坡度與腹地，才會推出滑水道，尤其今年縣內幾乎沒有其他玩水活動，且在園區VR遊具加碼下，今年暑假或可再創不錯票房。