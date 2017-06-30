澎湖花火再加碼 縣長陳光復宣布再多6場

澎湖海上花火節是否為觀光萬靈丹？仍有待檢驗。（記者劉禹慶攝）

2017-06-30 18:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節22場次圓滿結束，緊接著澎湖仲夏夜樂遊趣系列活動，加演3場，首場次昨晚在鎖港紫微宮升空，縣長陳光復預告8月20日至9月20日，縣府將再加碼6場花火，請大家隨時注意縣府公告。

每年4月至6月為澎湖國際海上花火節，也是象徵觀光旺季序幕展開，但今年舉行22場次，並首度巡迴其餘5鄉，讓各鄉市民眾都能看到花火升空的美景，卻一再加場，先是昨日在鎖港紫微宮前廣場展開的澎湖仲夏夜樂遊趣系列活動，另外兩場將於7月6日在西嶼鄉竹灣村大義宮、7月17日在湖西鄉菓葉村聖帝廟舉行。

原本以為今年花火場次再加場3場，應已接近尾聲，但縣長陳光復卻在昨日會場預告，在8月20日至9月20日，縣府將再加碼6場花火，請大家隨時注意縣府公告。根據了解，縣府一再加碼花火場次，與即將來臨的暑假觀光旺季，澎湖遊客數量大幅銳減有關，但花火是否為觀光萬靈丹？仍有待觀察。

澎湖旅遊業者表示，當初澎湖海上花火節是希望在觀光開季之初，能吸引遊客抵澎，一直銜接至7月份暑假旺季，但近年來海上花火節名號打響之後，部分飯店及民宿業者收費竟然天天比照旺季，短視近利的結果，就是海上花火節結束後，遊客也不來了，都必須通盤檢討，才能讓澎湖觀光永續發展。