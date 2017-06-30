長庚處理醫師離職潮 傳董座第一刀開鍘李石增

2017-06-30 18:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］林口長庚急診醫師離職潮，北院區截至昨天已有41人提離職，有內部人員提出留任4大條件「除非醫院請回被免職的主管，取消因此事件被記過的記錄，恢復急診部的自主管理制度以及讓主委及院長下台，或許離職潮才有轉圜的機會」，據悉，被點名的主委就是決策委員會主任委員李石增，長庚醫院董事長王瑞慧已緊急介入處理，外傳第一刀就是鍘向引爆離職事件的李石增，已親自將他給開除。

據悉，開除消息目前在醫護人員間流傳，不過，致電林口長庚醫院發言人李學禹，目前未接電話無法獲得回應。