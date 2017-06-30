激似發福的劉德華 彩繪門神也出現明星臉…

杜柏錡在創作門神時，發生了明星臉的有趣插曲。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-06-30 18:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的傳統彩繪名家杜柏錡，近來幫廟宇進行門神創作，上色後，卻發現有明星臉，與藝人劉德華在電影《瘦身男女》的肥佬造型很像，看過的直呼：相似度達90﹪，也讓他被虧說是參考不老天王「瓦仔」劇照畫出來的，傳為地方趣談。

杜柏錡表示，根據老一輩的說法，王爺廟常見的門神，正對右側的是秦叔寶，左邊尉遲恭，而他這次的創作，則為郭子儀與狄仁傑。

被發現與劉德華「撞臉」的是狄仁傑，杜柏錡指出，在打稿時，並不覺得特別像誰，上色後，一些朋友來到工作坊，卻都「驚為天人」，讓他覺得訝異。

尤其還未畫上鬍子時，大家都覺得激似劉德華在《瘦身男女》中的肥佬扮相，豐腴的臉龐與靈活的眼神等特徵，讓杜柏錡被友人開玩笑地說是根據瓦仔的發福造型來創作，更呼朋引伴來看。

杜柏錡說，通常門神都會畫得比較福氣一點，他走寫實風格，沒想到竟與肥佬造型的劉德華有明星臉，真的是無心插柳。

創作接近完工，杜柏錡已為門神畫上鬍子，但劉德華確曾飾演過狄仁傑，雖然劇中並非發福造型，眾人也覺得是一種很巧合。

杜柏錡原是民族戲院的電影看板畫師，後來轉型傳統彩繪，在藝術界頗為活躍，仁德、安定，以及市區等地許多廟宇，甚至王船，都可見到他的精彩創作。