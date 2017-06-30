家扶台中發展學園 18慢飛天使畢業

2017-06-30 19:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕家扶台中發展學園今天為慢飛天使舉行畢業典禮，今年有18位慢飛天使畢業，其中有4位慢飛兒童在學園專業團隊與家長的努力下，提早離園成功轉銜至一般幼兒園，邁向新的學習旅程。

家扶基金會台中發展學園今天舉辦「2017航向未來~畢業典禮」，今年共有18名慢飛兒童們畢業，在老師、治療師與社工的陪伴及教導下，完成學前特殊教育的任務，今天在社會局廖宗侯主秘見證下，由家扶基金會副執行長劉國璋頒發畢業證書。

今年代表畢業生致詞的小洺，剛到學園時走路還不穩，語言表達也只能發出單音，在學園接受穩定的療育服務後，漸漸提升了肢體與溝通表達的能力，今天可以自己勇敢的走上人生第一個畢業舞台，運用溝通輔具表達對家長、老師的感謝。

同樣也是畢業生之一的恩恩，因為癲癇的發作影響了溝通表達及各方面的發展，2歲半時進入學園進行療育，從只會發出ㄇㄚㄇㄚ的簡單字詞和哭鬧表達需求，到現在已經可以說出短句還可以拿著麥克風唱兒歌。

家扶台中發展學園長張緡鏐表示，早療的路走來並不容易，學園的支持就像那一股溫暖的風，陪伴著家長與孩子走過這條早療路，航向自己的未來。

畢業生家長面對孩子即將轉銜進入小學心裡難免會焦慮與無助，學園表示，會積極安排家長參訪小學、舉辦轉銜講座，希望讓家長能多了解轉銜流程，能放心讓孩子進入到國小的學習階段。