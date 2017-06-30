西拉雅玩水酷 台南烏山頭水庫明起放暑趣

「跟著愛林娜在大壩上納涼」，在烏山頭水庫大壩拍照。（記者楊金城攝）

2017-06-30 18:10

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅玩水酷！今年暑假，西拉雅國家風景區管理處要在台南烏山頭水庫、曾文水庫、尖山埤水庫、虎頭埤水庫舉辦「尋找水庫酷神人」，明天起連續4個週六在烏山頭水庫登場，好玩有趣。

西拉雅管理處並推出「水庫愛玩客－四庫聯票」，有4座水庫提供的聯票限定優惠，和水庫外圍超過20家以上業者優惠。

西拉雅管理處表示，「西拉雅玩水酷」首週登場的烏山頭水庫，將在明日下午4點舉辦「大壩星空fun音樂」，並有藏著暗號的「尋找水庫酷神人」活動、「跟著愛林娜在大壩上納涼」200份納涼酷點點心免費贈送，晚上7點則將在大壩上放映「很久沒有敬我了你」台灣第一部原住民音樂舞台劇。

「尋找水庫酷神人」暗號是烏山頭水庫外的「戀占石」。傳說中只要在戀占石前默念喜歡的人的名字，就有機會和對方在一起；而「戀占石」所在位置，正是嘉南大圳的起點。

管理處指出，活動期間民眾只要在戀占石及烏山頭水庫大壩上，手持「水酷牌」拍下最酷帥照片，就有可能成為最酷帥的水庫酷神人，獲得「水庫酷拖鞋和水庫愛玩客聯票」。

7/8起每週六下午4點在烏山頭水庫，還有「大壩酷玩生活節」活動，要在大壩上做瑜珈、跳街舞、帶寵物野餐耍酷耍帥都可以。

烏山頭水庫也推出優惠票價，7/1下午3點半後門票優惠價100元；7/8下午3點半後持瑜珈墊入場，門票優惠價為60元；7/22下午3點半後與寵物入場，門票優惠價60元（飼主上限2人）。

而「跟著愛林娜在大壩上納涼」活動，無論是父子檔、母女檔、情侶檔、好友檔，下午4點起在大壩上持水酷手拿牌，擺出最具創意的酷姿勢，就可獲得「納涼」酷點，限量200組。