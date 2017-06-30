高雄輕軌跨越愛河 今起駛進駁二

高雄輕軌今天正式跨越愛河，駛進駁二。（記者葛祐豪攝）

2017-06-30 17:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌今天正式跨越愛河，連通高雄亮點駁二藝術特區，通車到C12駁二大義站！

今天上午，高雄市捷運局長吳義隆特地來搭乘駁二首發車，當輕軌駛過愛河沿岸，車上乘客看到愛河出海口的美景，難掩興奮表情。

吳義隆說，高雄環狀輕軌第一階段C8高雄展覽館站至C12駁二大義站，今天正式通車，沿途經過的車站，新增三多路與苓南路口的旅運中心站（C9）、海邊路與青年路口的光榮碼頭站（C10）、公園二路口的真愛碼頭站（C11）、大義街底的駁二大義站（C12）。

配合輕軌駛進駁二，周邊景點、商圈推出好康活動，駁二從本週起，每週六、日下午4點到晚上8點，在大義倉庫群舉辦手作市集，歡迎民眾搭輕軌逛市集；漢神百貨從7月6日起，也將推出「夏日漢你一起搭輕軌活動」，搭輕軌可獲得贈品。

捷運局強調，輕軌目前發車時間，是每天早上7點至晚上10點，以15分鐘班距，由兩端點站（C1、C12）雙向對開，目前維持刷一卡通不扣款，可免費搭乘，暫不開放攜帶腳踏車上、下車。

高捷公司已在輕軌C1~C12車站完成Beacon布建，只要民眾下載「高捷通APP」（Google Play連結、Apple Store）並開啟藍牙，就可在各站收到輕軌限定推播消息，未來更可收到車站周邊活動或店家優惠資訊等。