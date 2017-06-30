台北國際軟體應用展登場 智慧物聯網為主軸

2017-06-30 17:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕「2017台北國際軟體應用展」今起一連4天於台北世貿一館展出，本次主題以「智慧物聯．跨界整合」為主軸，展出內容涵蓋「智慧生活」、「資訊安全」、「智慧商務」、「智慧應用」、「智慧新政」及「新創聚落」等6大主題。其中，因應今年五月勒索病毒肆虐全球，台灣本土自主研發資安業者籌組「資訊安全主題館」，主打資安技術解決方案，另外也有各項AR/VR體驗，都相當引人矚目。

中華民國資訊軟體協會理事長邱月香指出，台灣本土自主研發資安業者籌組的「資訊安全主題館」，主打資安技術解決方案，並邀集產業專家辦理「資通安全防護新思維」趨勢論壇，期望提升全民資訊安全意識及強化資安自主防護力。

而現在正夯的AR/VR體驗，則以數位知識探索館推出「VR知識大探索」一分鐘VR體驗遊戲，讓民眾如臨其境與教材展開奇妙的對話旅程，提供民眾全方位的知識學習體驗；另有廠商展出全台唯一AR編輯平台「MakAR」，十分鐘DIY自己的寶可夢，讓人人都可以成為AR設計師；也有廠商將360 VR無死角畫面結合自行車運動，健身也能暢遊台灣各角落；展場也少不了SmartRobot智能機器人，可依人類要求隨音樂起舞，還能擔任客服人員，與民眾活潑互動。

中華民國資訊軟體協會表示，今年首開「B2B商洽媒合專區」，除線上媒合外，更辦理多場次「創新產品分享暨媒合會」及「主題導覽」等創新服務，同時也有一系列趨勢論壇及大師數位講堂，力邀產官學專業人士經驗分享，期盼提升國人對台灣軟體產業之重視。