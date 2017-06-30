外師公益英語營 桃山學童驚喜體驗

16名外籍教師齊聚新竹縣五峰鄉桃山國小展開公益英語夏令營，鼓勵學生從遊戲中開口說英文，為孩子建立自信。（蘇美娟提供）

2017-06-30 17:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自美國等多國16名外籍教師，近一週來齊聚新竹縣五峰鄉桃山國小展開公益英語夏令營，他們先花4天進駐部落備課，為當地學童設計多元化的課程，從遊戲中學習開口說英文，為孩子建立自信；第一天活動結束，孩子們就滿懷期待明天快點到來。

桃山國小校長蘇美娟表示，這群外師來自美國、加拿大、澳大利亞、英國等國家，主要來台灣推廣西方快樂有趣的學習夏令營，同時每年都會到偏遠地區，舉辦免費的公益英語營，回饋地方，今年選定該校，利用放暑假前的最後一週進駐部落。

英語營28日起一連3天，但16名外師24日自費住進清泉天主堂，實地探部落與師生互動，了解當地環境及學生程度，再針對三到六年級共50名學生，分組規劃適合的多樣化課程。

主辦人David Harris說，他們很重視給孩子信心，因此不要求完美，透過有趣的團體遊戲，鼓勵孩子就現有的詞彙量，大膽地開口說英文。

蘇美娟說，英語營除了室內課程，還搭配戶外遊戲；首日結束，孩子們都覺得很好玩，頻頻詢問第二天的活動，可說是給學生一個另類的學習經驗。