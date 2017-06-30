守住老品牌 電子新貴做醬油傳家業

2017-06-30 17:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕原在電子業服務的彭國柱，3年多前離開職場，接手傳承家族逾1甲子的醬油事業，堅持傳統自然發酵的手工釀造方式，分享天然的調味聖品，今年更參加「新竹良品-縣上好禮」徵選活動，希望號召對自己產品有信心的商號一起行銷。

彭國柱說，他的祖父彭阿井在1949年創辦東陽醬油事業，經父親彭春衡用心經營，他是第3代，迄今傳承近70年；交大經營管理研究所畢業後，他原本在一家電子公司服務，工作10多年，考量父親年紀大了，不捨得家業沒落，決定回到竹東中央市場旁的老家做醬油。

依循祖父創業時的醬油製程表，彭國柱在父親的指導下，與母親、阿姨、姨丈等人按部就班，精選非基因改造黃豆、蒸熟到冷卻、撒綠麴粉、成年發酵、過濾壓榨、煮沸殺菌、靜置裝瓶等，每天浸泡在醬味中，嚴格管控每個步驟，也親自看顧桶裡的半成品。

彭國柱用手搓捧粒粒飽滿、油脂豐厚的黃豆強調，慎選原料、古法釀造，才能確保品質，守住老主顧的味蕾。他並依照品項類別，推出精釀醬油、油膏、黃標精緻醬油與豆鼓產品等多樣化產品。

「香又安全！」彭國柱秀出厚厚一疊的單據說，現代人重視食品安全，不只是竹東地區的客人跟著吃了幾十年，還有許多外縣市顧客不遠千里電話宅配。

彭母對於兒子接下家業萬分欣慰，她說，換了新環境，兒子姻緣浮現，結婚生子，兼顧家庭與事業。

新竹縣政府國際產業發展處表示，看準2屆新竹縣十大伴手禮好評不斷，縣府今年持續擴大舉辦「新竹良品-縣上好禮」徵選活動，希望行銷更多在地、創新特色的新竹良品，提供消費者採購指南。活動徵件時間，即日起到8月10日下午5點前。