苗栗李子減產價漲 泰安鄉舉行活動促銷

2017-06-30 16:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣李子今年因天候影響大減產，約400公頃栽培面積的李子減產約4成，產量變少連帶使李子價格上漲，從往年一斤20、30元，一度飆到1台斤破百元高價，影響民眾購買意願，其中主要栽培區泰安鄉週末將舉辦泰安李農產業文化促銷活動，搶救李子買氣。

除了泰安鄉，苗栗李子主要分布地包括大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉等地，品種包括黃肉李、白玉李、三月桃、甜蜜桃、桃接李、水蜜桃和紅肉李。由於栽培面積大，屬於地方農民主要農產。

不過李子生長卻一波三折，先是去年9月間颱風吹落葉子，冬季再度長出新葉時，又碰到暖冬、雨量少等情形，生長推緩。之後於今年3月時節開花，卻開始碰到大小不斷的雨勢，李花花瓣開始被打落，降低著果率，產量大幅受影響，價格也開始走高，頻頻創下高價。

泰安鄉公所表示，雖然今年李子減產，價格也上漲，不過泰安李依舊風味可口，鄉公所將於1日與2日的「泰安李農產業文化促銷活動-第2屆泰安李之星歌唱大賽」現場，準備品質優良的泰安李供民眾免費試吃，介紹給各地遊客。

除了大啖泰安李美味，鄉公所也安排在地原住民藝文表演團隊進行演出，展現原住民文化特色，更是享受。至於歌唱比賽不限歌曲語言種類，得獎者還能拿獎金，歡迎各地民眾參與。