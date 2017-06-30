宜市解決obike違停亂象 業者承諾定期巡檢

2017-06-30 17:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣開放無樁式共享自行車oBike及V-bike進駐後，違停問題一直為人詬病，宜蘭市公所除積極與業者協商，也在市區增設20個單車停車處，盼有效管理停車問題，業者也承諾，將每天派員定期巡檢，如接獲違停通報，2至3小時內就會派員處理，民眾也可檢舉。

新加坡無樁式共享自行車oBike進駐宜蘭後，在全縣投放約1905輛車，其中宜蘭市投放560輛，由於主打隨借隨還、不受限制，無需定點停放，進駐初期違停問題嚴重，宜蘭市公所也祭出鐵腕拖吊，並要求業者加強自主管理。

另外，無樁式共享自行車也產生壓縮機車停車格的問題，市公所已在宜蘭市舊議會前、幸福轉運站人行道、宜蘭酒廠、楊士芳林園、河濱公園、東門夜市及蘭陽女中劃設單車停車處，除讓無樁式共享自行車停放，一般民眾腳踏車也可以停，盼減少對機車騎士的衝擊，未來預計將在全市劃設20處的單車停車處。

宜蘭市長江聰淵表示，無樁式自行車投放已逾一個月，公所不斷與業者接洽，希望雙方在管理上能夠進行磨合，公所也設置單車停車處，希望能增加停車空間，減少機車停車格被占用，達到維護市區交通安全與市容的整潔的目標。

oBike亞洲區市場總監蔡涵宇表示，將每天派員定期巡檢，若發現違停，於接到通知2至3小時內前往處理，也將研議增進App內容，於地圖上顯示可停車處，方便使用者停車。