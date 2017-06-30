說不盡的台東故事！「雄獅美術」創辦人寫文作畫出書

2017-06-30 16:45

［記者黃明堂／台東報導］「雄獅美術」創辦人李賢文愛台東，上山下海看風景，街頭巷尾聽故事，既寫文章也繪畫，出「後山有愛」台東圖文創作集，今天在國本農場老宅發表，並展示原創畫作。

李賢文1996年結束雄獅美術25年的歷史後，熱愛大自然寫生，2014年起，利用擔任台東大學駐校藝術家之便，經常到台東，開車走訪各個角落，創作出「後山有愛」27幅圖文。

他走到都蘭鼻，看到岸邊豎立1根木頭，經過不斷打聽，木頭竟有一段以生命保護東海岸的故事；從媒體上看到1株山中千年牛樟被開膛剖肚的畫面，震撼之後，曲折蜿蜒入山，找到它，悲憤畫下慘狀。

他到東河天主堂畫了傳教士的故事，公東高工教堂聖堂的鐵雕，被他以畫移到大海復活；與他有數十年交情的建和部落頭目哈古，建了一座小廟，裡頭有3座木雕聖像，被他的畫筆凌空躍出，在層山間守護子民。

國本農場有台東早期移民墾荒的故事，在THE GAYA HOTEL渡假酒店執行長江俊嶙的協辦下，李賢文特別在這裡發表新書，台東大學教授林永發說：「台東的美好，竟然是外地人看的最透澈，最熱衷對外傳達」！

李賢文以哈古為例說明他對台東的感動：哈古是有名的藝術家，但不像很多名家到外地甚至國外享受光環，反而執著留在家鄉，真的很不一樣。

本書分為3章：「光之道上——山川大地」、「萬物劇場——草木蟲魚」以及「後山有愛——人文迴光」。探究自然本質以及生命真相，繪出台東淨土的無染與寂靜，引領觀者向內回歸心靈的光明聖域。