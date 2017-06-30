玉山法國味 遍地小白菊好療癒

夏季玉山正值法國菊盛開期，綠色草地上遍地開出白色小花，小巧可愛的模樣相當療癒。（玉管處提供）

2017-06-30 16:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕夏天到來，平地氣溫愈來愈熱，不少人選擇到玉山塔塔加園區避暑，而目前正是法國菊盛開的季節，雖然近期午後偶有下雨，但模樣可愛的小白菊則不怕雨，開在遊客中心與排雲管理站周邊的綠色草地上，白色小花處處綻放甚是療癒，猶如置身國外的高山環境，別有一番風情。

玉管處表示，法國菊是外來種，會在玉山出現源於一個有趣的傳說，早期有傳教士行經八通關古道時，當地正好都是箭竹的植被，傳教士因覺得景色較為單調，便撒了一些法國菊種籽，而後法國菊因適應玉山的高山環境，就此在園區生長，目前在園區海拔2800公尺範圍可見其蹤跡，不過在優勢物種演替下，法國菊已多集中在塔塔加或排雲管理站，花期從6月中到7月中旬，現正是盛開的時節。

而除了法國菊，顏色粉紅帶紫的毛地黃也正值開花季，一株毛地黃可開出許多個有如小風鈴的花朵，尤其遍地毛地黃盛開時，一株株冒出頭的成串花朵相當美麗，有粉色、紫色還有白色，繽紛多彩彷彿為大地換上新裝，夏季的玉山也因花草爭妍增添不少看頭。

夏季玉山正值法國菊盛開期，綠色草地上遍地開出白色小花，小巧可愛的模樣相當療癒。（玉管處提供）

夏季玉山正值法國菊盛開期，綠色草地上遍地開出白色小花，猶如置身國外高山環境，頗有異國風情。（玉管處提供）