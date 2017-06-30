宜蘭童玩節、魔幻戲法藝術節明啟動 推雙園區票價優惠

傳藝中心魔幻戲法藝術節將在明天啟動。（記者江志雄攝）

2017-06-30 16:35

［記者江志雄／宜蘭報導］放暑假囉！宜蘭縣夏季2大活動童玩節及國立傳統藝術中心的魔幻戲法藝術節，將在明天同步啟動，推出雙園區票價優惠，傳藝中心開放時間延長到晚間8點，每天9場表演節目，維持原票價，宜蘭縣民下午6點後憑證免費入園。

「好戲連台！」宜蘭縣政府主辦的童玩節在冬山河親水公園開幕，活動持續到8月13日，傳藝中心魔幻戲法藝術節為期兩個月，傳藝園區白天到夜晚有9個節目接力演出，晚間7點由牛郎織女聲光夜秀壓軸。

童玩節與魔幻戲法藝術節活動場地，僅冬山河一水之隔，今年共推雙園區票價優惠，持童玩節票根到傳藝中心，票價減免30元，再享園區60多個店家購物優惠，若持傳藝票根到童玩節，享有50元減免優惠。

魔幻戲法藝術節有特技、水族陣踩街、布袋戲、操偶互動體驗、東方傳統雜技現場教學、牛郎織女聲光夜秀等等，演出團隊今天彩排，水族陣踩街採用陣頭廟會元素，穿著鮮艷服裝，用民俗陣法形式呈現，搭配各種樂聲凸顯磅礡氣勢，吸引大批遊客圍觀拍照。

傳藝中心由全聯善美的文化藝術基金會接手後，今年元月21日重新開園，原本制定寒、暑假旺季共92天時段差別收費，旺季全票擬漲100元，全聯以回饋遊客為由暫緩旺季費率，續採非旺季票價，全票仍收150元。

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