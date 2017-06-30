北市動物園添新成員 超萌小貓熊寶寶報到

「美美」是兩年前出生四隻小貓熊中唯一的女生。（台北市立動物園提供）

2017-06-30 16:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕小貓熊「歡歡」及「美可」再度當爸媽！台北市立動物園表示，前年「美可」及「YY」分別生下的兩對雙胞胎哥哥姊姊們「可可（公）」、「美美（母）」、「奇奇（公）」和「妙妙（公）」剛滿2歲，活潑健康的牠們擁有不少粉絲，再加上小寶寶的誕生，溫帶動物區真是愈來愈熱鬧了！

「美可」第2次生產，保育員透過監視器影像，發現「美可」6月11日凌晨開始出現產兆，約莫30分鐘後，誕下第1隻寶寶，再過約80分鐘左右，第2隻寶寶也順利生產。

動物園指出，剛出生的小貓熊寶寶體重約僅100公克，眼睛還沒張開、肌肉也才在發育中，不過這階段的幼仔已經能夠憑著本能自己爬向媽媽腹側吸吮母奶，而「美可」也會慈愛地將牠們抱在懷中，蜷蛐著一起休息。

小貓熊大多在冬季時交配，經過約百日的懷孕期，寶寶便會在春末或夏天時出生，一胎可以產1-3隻幼仔，性別卻無法單從外觀判別。動物園表示，野生小貓熊數量估計約1萬6千至2萬隻，已被列為瀕臨絕種的野生動物，「歡歡」和「美可」再一次成功繁殖下一代，讓小貓熊域外保育成果向前再跨出穩健一步。

動物園表示，再過幾個月等小貓熊寶寶們能夠自由走動時，就可以跟著媽媽到戶外活動場和大家見面。最近有計劃生小寶寶的民眾，歡迎多到動物園溫帶區走走健身，順便沾沾「美可」的好「孕」氣。

小貓熊「奇奇」（公）和「妙妙」（公）也是雙胞胎。（台北市立動物園提供）

小貓熊爸爸「歡歡」。（台北市立動物園提供）