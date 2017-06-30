中彰投分署今天舉行就博會 明天還有一天

2017-06-30 16:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞動力發展署中彰投分署每年都會在中友百貨舉辦最大型的徵才活動，而今年的就博會在今天登場，主要的廠商為製造商，而一大早就吸引民眾排隊等候入場，明日還有一天，由服務業登場。

中部地區最大規模就業博覽會今日在中友百貨登場，由中彰投分署長陳瑞嘉主持開幕，勞動部政務次長廖蕙芳表示，今年5月求、供倍數為1.93，亦即1個人有近2個的工作機會，顯見勞動市場求才若渴，請求職者要好好把握這波企業獵才潮流。

此次徵才活動有近60家廠商提供逾4000個工作機會，首日由製造業登場，有高達8成職缺開出至少30K以上的薪資；第二天以服務業為主軸，則有不少待遇50K以上的店長、幹部優質職缺，還有百貨零售、物流及照顧服務等多樣職缺供選擇。

中彰投分署長陳瑞嘉表示，此次就博會除提供求職者優質工作機會外，依往年經驗，常有許多父母或求職者反映不知道甚麼工作適合自己，所以也特別設置職涯諮詢專區， 由分署領有國際證照、具多年就業諮詢經驗的專業職涯諮詢師， 運用自製的「哈利找伯樂」職涯服務套裝工具為民眾指點職涯方向。

此外，會場也提供職訓諮詢及成果展示體驗，如由精密機械之3D列印所製作的101大樓、茶壺、小夜燈等成品，也提供時下最夯的3D列印、及鑰匙圈彩繪DIY的體驗，提供想培養自身專長的民眾，另一選擇機會。

陳瑞嘉強調，雖然高薪職缺眾多，剛畢業的求職者還是要鎖定自己有把握的產業類別，並充實自身本職學能，才能脫穎而出，畢竟找到工作只是開始，持續提升本身職能才能讓職涯走的久遠。