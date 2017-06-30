畫線搶錢？ 中市標線型人行道平均1天取締22件

2017-06-30 15:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府設置標線型人行道改善鄰里交通，曾獲全國第1名肯定，但違規停車平均1天取締22件，外界質疑「不教而誅」，市議員楊典忠今天表示，很多民眾反映不清楚相關規定，市府應該以勸導替代取締，別讓人有「畫線搶錢」的負面感受。

市府改善鄰里交通，打破傳統改採由下而上方式，由里長或社區學校提出需求，再由警察局清除道路障礙，建設局協助更新路邊側溝與路面養護，並由交通局畫設標線型人行道；如此創新做法，獲得交通部去年「道安創新貢獻獎-交通工程組」第1名殊榮。

楊典忠說，市府推動「鄰里交通改善計畫」，已完成56處標線型人行道，總長超過9公里；但未經宣導，市警局即依道路交通安全督導會報裁示，4月起開始取締違規停車，截至5月25日共取締1256件，平均1天取締22件，外界質疑「不教而誅」。

楊典忠表示，這項政策立意良善，能確保行人與學童用路安全，但民眾普遍不了解把馬路畫成綠色的目的何在，以及標線型人行道的禁止停車規定，市府應增加標線型人行道的設置與取締宣導，並以勸導替代取締，別讓民眾有「畫線搶錢」的不好感受。

楊典忠強調，台中市畫設標線型人行道長度前5名都在原縣區，清水、梧棲、沙鹿分居1、3、5名，市府有必要向民眾說明清楚畫設目的與執法期程，並做好周邊停車訊息配套措施，才能讓民眾行其所當行，車輛停其所當停。

市府交通局長王義川說，交通局將再會同警方加強宣導，也呼籲開車民眾尊重行人及學童路權，共同營造良好人行環境。