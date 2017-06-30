海祭17 跨世代17吉他手尬技

貢寮國際海洋音樂祭首日主題活動，將由糯米糰及四分衛兩資深樂團壓軸演出。（記者何玉華攝）

2017-06-30 15:49

〔記者何玉華／新北報導〕7月28日至7月30日在福隆海水浴場舉辦的「海洋十七，我們一起！」2017新北市貢寮國際海洋音樂祭，將邀請台灣獨立音樂史上不可或缺的四分衛及糯米糰，擔任第1天活動的壓軸Battle樂團，第2天的17位跨世代吉他手互飆吉他開唱，名單也在今天公布。

17位吉他手包括東方快車/搖滾東方－小楊、恨情歌/新寶島康樂隊－阿佑、刺客/猴子飛行員－聲錚、賽璐璐樂團－阿義、四分衛團長－虎神、閃靈－小黑（Jesse）、1976－大麻、強辯/So What－小花、董事長樂團－小豪、拾參－小宇、P!SCO－芮秋、Trash－頤原、Hot Pink－Xharkie、啾吉惦惦－老盧、槍擊潑辣－阿杰、隨性－阿拓、非人物種－大眼等。

首日的「團團轉」，邀請10組樂團包含台客搖滾樂團濁水溪公社、非人物種、入圍本屆金曲獎最佳樂團的香港女子樂團雞蛋蒸肉餅等新興獨立音樂團體之外，還有兩個重量級資深樂團四分衛以及糯米糰壓軸演出。

第3日活動主題「搖搖樂」邀請來自日本的爵士樂團BLACK BOTTOM BRASS BAND、俄羅斯的WET RED及華人獨立音樂搖滾的二手玫瑰等國際特色樂團演出，以及由音樂鬼才－張震嶽，與嘻哈教父－MC HotDog熱狗，再加上最潮嘻哈新勢力－頑童MJ116合體而成的「兄弟本色」，將展現極具爆發的舞台魅力。