台中10家旅宿業者聯合推優惠 7至9月入住最低2999

2017-06-30 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕好康來了！台中市10家旅宿業者今日組成「台中樂活旅宿聯盟」要合力促銷，從7月1日至9月30日推出樂活房價，入住飯店指定房型，只要2999元，不但可免費出租悠遊卡，還可參加山海屯輕旅行買一送一。

台中市的台中日光溫泉度假酒店、中南海酒店、中科大飯店、台中港酒店、光之旅店、成旅晶贊飯店、來來商旅、晶品飯店、福泰桔子商旅、綠宿行旅等大台中10家優質飯店旅宿業者今天組成「台中樂活旅宿聯盟」，將團結業者力量，不定期的推出優惠專案，要讓民眾有「一家窗口，十家服務」的新體驗。

「台中樂活旅宿聯盟」今天在成旅晶贊飯店舉行成立大會，觀光局長陳盛山親自出席祝福。

觀光局長陳盛山表示，觀光局有成立中台灣觀光聯盟，是屬於大聯盟，但還要有這個小聯盟來幫忙，他表示，台中市去年住宿約有675萬人次，今年要衝到700萬人次，他樂見旅宿業者成立聯盟，更能提高旅遊品質。

「台中樂活旅宿聯盟」自7月1日至9月30日起，入住10家旅宿業者指定的房型，只需要2999元即可，而原來的房價約3800多元至8000多元的房價，有的飯店的房型有豪華客房、家庭房，有的是行政套房。

此外，聯盟還與華府旅遊集團共同推出山海屯輕旅行 推出高美濕地半日遊專車輕旅行 凡預訂樂活旅宿專案 可享山海屯輕旅行買一送一優惠。

此外，外縣市的民眾來台中市玩，若沒有悠遊卡，就很難坐公車四處趴趴走，「台中樂活旅宿聯盟」表示，民眾可以不用特地買悠遊卡，飯店就會推出免費的悠遊卡出借服務，讓民眾可享10公里公車免費的優勢，來暢遊台中。

同時，聯盟發揮企業責任，今天捐出5萬元給台中市和平區泰雅族部落的博屋瑪國小，民眾若想要知道更多優惠，可上10家飯店官網查詢。