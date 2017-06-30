5天工作1天讀書 長榮大學與萬國通路結親

2017-06-30 15:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市勞工局與長榮大學、萬國通路產官學合作，培育在地人才，將由長榮大學配合萬國通路台南新廠與觀光工廠的成立，一年提供30-40名助學實習機會，4年以511模式（5天工作1天讀書），養成「做中學、學中做」，將理論與實務結合的教育模式。

長榮大學表示，產專班屬進修學士班，除了必須依規定修滿128學分，學生也就是萬國的正式勞工，受勞基法保障，加班也要給加班費，讓學生（就學）即（就業）。

今日簽署儀式，由市長賴清德、萬國通路董事長謝明振及長榮大學校長李泳龍共同簽署「合作備忘錄」，安排長榮大學學生以街舞表演，學生創意不僅凸顯年輕人的活力，也秀出台南在地品牌特色。

賴清德表示，謝明振董事長響應政府「鮭魚返鄉」政策，101年成為首批返台投資台南的企業，投資20億元在歸仁區打造約4萬坪的新廠區，預估未來可創造2千個就業機會，帶動年產值30億的驚人效益，萬國通路與長榮大學合作，深耕臺南、培育傳統產業人才，對促進地方經濟繁榮及台南地區提升就業具有正面效益。

謝明振說，回到台灣投資，除了希望促進台南經濟發展及就業，更是為了台灣的新世代而經營，透過「學用合一」，增進學生就業競爭力，培育及發掘臺南在地優秀人才，在畢業後直接與企業接軌。

長榮大學校長李泳龍表示，萬國通路新建的觀光工廠與長榮大學車程不到20分鐘，有地利之便的實習場域，雙方從鄰居昇華到合作夥伴的關係，產學專班由學校提供住宿，方便學生就近上下班，同時針對業界需求，在課程中規劃所需的專業訓練。

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