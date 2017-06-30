今年禽流感9成多土雞 6月升溫爆14案例

2017-06-30 16:08

〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情仍不斷，根據農委會防檢局最新統計資料顯示，6月份禽流感案例計有14例，明顯比4、5月的各10例還高。農委會表示，今年案例有高達9成多屬於土雞禽場，相關單位已進行了解，將加強宣導生物安全以及減少出雞時間等。

防檢局統計，今年禽流感案例共計有152例，共計撲殺147萬3493隻禽，其中隨著氣溫升高，本來3月份尚有48例，4、5月份就下降到10例，但6月份就案例數卻升高到14例。

農委會防檢局組長彭明興表示，6月份案例的確比4、5月份多，新增案例多是以土雞場為大宗，農委會從2015年就已經發現，土雞場似乎較容易爆發禽流感疫情，而從今年的數據證實，有高達9成的案例都是土雞場。

彭明興指出，不同於白肉雞場，我國土雞場多以非全密閉式空間飼養，許多雞場可能都僅以一網子覆蓋，網子上可見多隻禽鳥在上面成群，加上幾個星期前南部淹水，更容易滋生病毒。

彭明興再說，另一個原因是土雞場的出雞時間太長，因為市場機制多是選雞、抓雞再運雞，一個場可能來來回回不同籠子、工作人員、車子等穿梭，又每個人、車與籠都分別去了很多不同場子，更有可能傳播病毒。

彭明興說，一下子要市場機制改掉不太容易，現在僅能加強宣導業者縮短出雞時間，希望比照白肉雞3天的出雞時間，同時也希望土雞場可以加強生物安全管理，採用封閉式飼養，並儘量減少活體運雞的方式。