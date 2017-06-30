一例一休分級勞檢 彰議員批不修法會三輸

2017-06-30 15:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（7月1日）勞動部的一例一休分級檢查將上路，擔任台灣中社理事的彰化縣議員林世賢指出，一例一休最大的爭議，在於一個法案適用全部勞工，就像1套西裝要勞工全部套穿，這樣立法的本質，就會產生歧見，更會造成政府、企業、勞工3輸。

林世賢說，針對爭議一例一休的修法問題，總統蔡英文多次詢問地方民意，今年6月初私下跟台灣中社成員交換意見，聽取民間輿情意見，他當面向總統反映，民間企業、勞工都對一例一休產生爭議，重修法才是根本解決之道。

林世賢表示，總統當時對中社成員表示，立法院正在討論年金改革的法案，各項金改的問題與陳抗不斷，轉型正義的年金改革勢必推動，而為了避免衍生太多爭議的戰線，政府會在年金改革法案完成之後，立即討論一例一休相關法案。

林世賢說，政府需要分析台灣的勞工環境和型態，台灣服務業人口不斷的擴增，製造業工人的勞動環境，這些勞力付出與服務型態都不同，不該一體適用於一例一休法案。

縣府勞工處長吳蘭梅表示，中央分級檢查上路後，縣內除了配合中央政策，針對高風險和高違規的高風險行業進行檢查之外，不過在檢查之前還是會對這類業者加強輔導，其他行業持續無限期輔導，目的就是希望中央修法。

吳蘭梅指出，勞動部決議30人以下的微型企業還是持續輔導，彰化縣中小企業當中，微型企業高達93.5％，彰化縣無限期輔導的替代方案，跟勞動部放寬條件不謀而合。