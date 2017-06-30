日月潭6區禁用無人機 最高可罰100萬元

2017-06-30 14:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日月潭風光明媚，每年都吸引上百萬名遊客造訪，去年6月中卻發生女遊客被無人機撞傷事件，交通部預告修正「日月潭國家級風景特定區禁止擅自操作遙控無人機事項草案」，規定日月潭周邊共6個區域禁止操作無人機，違者可依發展觀光條例第64條第2項規定，處5000元以上100萬元以下罰款。該草案預告期為60天，預計新法最快9月上路，日月潭國家風景區也成為第一個對無人機開罰的國家風景區。

日月潭國家風景區管理處管理課課長陳建仲表示，考量到風景區內遊客最多、發生過無人機意外的地點目前有6處，包括水社碼頭周邊、朝霧碼頭周邊、玄光碼頭周邊、伊達邵碼頭周邊、水社壩周邊、向山遊客暨行政中心周邊範圍，除公務、緊急搜救外，非經向日月潭國家風景區管理處申請核准者，禁止從事遙控無人機飛行活動。

陳建仲表示，今年1月5日已公告無人機申請事項要點，到今年6月為止已有超過50個申請案件，申請者大多是無人機玩家、媒體或是網站業者，不過要點內並無規範罰責，實際上沒申請的比申請的還多，只好在草案中列入罰責，主要目的是希望能保障遊客安全，而不是開罰。日管處也會在這6個區域安排7個保全業者，加強無人機管理。

日月潭國家風景區風景優美為國內、外遊客指名必遊之熱門觀光景點，每逢假日轄區內各著名遊憩據點及地景設施遊客如織，近期國人使用遙控無人機從事拍照或攝影蔚為風潮，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處表示，為防範遙控無人機操控不慎導致無辜遊客受傷或財產損失，將依據發展觀光條例第64條第2項規定授權，針對轄區遊客眾多之據點或設施，明定在一定範圍內，未向日管處申請核准者，不得從事操作無人機飛行作業或活動，俾以確保轄區內遊客安全。