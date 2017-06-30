國人自行組裝 中市捷運綠線無人駕駛車廂亮相

由國人自行組裝的捷運綠線無人駕駛車廂，今天亮相並運至北屯機廠。（記者蘇金鳳攝）

2017-06-30 14:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線將於明年試運轉，台中市首輛由國人自行組裝無人駕駛捷運綠線的車廂，今天運至北屯機廠，而捷運綠線將有18列車廂，9輛日本進口，9輛直接台灣組裝，今天首輛由國人組裝的台中綠捷車廂亮相，台中捷運進入新的里程碑。

台中捷運首輛在台組裝的無人駕駛電聯車，今日從新竹湖口台灣車輛公司運抵捷運北屯機廠，交通局長王義川、台北市政府捷運工程局機電系統工程處長劉秋樑等人，一同迎接並舉行祈福儀式。台中捷運綠線將於107年試運轉，109年營運。

台中捷運綠線全長16.71公里，共有18列車廂，其中9列由日本原裝進口，另9列車廂則採技術轉移方式，由原廠提供電聯車的原料及零件，委託國內台灣車輛公司按同一設計圖組裝，日本原廠並派技師到台灣監督組裝及品質管制，不但可確保每輛車的品質與原廠相同，並藉此讓台灣工程師熟悉車輛結構，以利日後保養、維護不必再倚賴日本，能節省時間與經費，落實國車國造的目標。

日前已有兩列車廂從日本進口，而今天亮相的車廂，是由國人自行組裝、包括材料的切割，交通局表示，國人所完成的車廂，將每個月約運一輛到北屯機廠，9月所有的9列車全部到位。

而日本進口的車廂，預計其餘7列也將自9月份開始陸續運抵，因此，18列車可望年底前可全數完成製造組裝，在接續完成車輛測試及機電系統整合測試後，於明年11月移交捷運公司進行試運轉。

王義川表示，目前捷運綠線進度已超過7成，捷運高架主線段已完成軌道鋪設作業，在暑假時，文心路及北屯路的高架捷運軌道上，就可看到捷運綠線試車。

王義川表示，每一列車共有兩節車廂，每一列車最大載運人數可載536人，包括82座位，而每一節車廂造價約9千萬，一列車1億8千多萬，一旦正式通車，預計每5、6分鐘一班次。

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