台鐵春節休假裁決倒數 產工喊話：公正審理

2017-06-30 14:45

〔記者黃邦平／台北報導〕台鐵產業工會春節發動「依法休假」，抗議班表違法，結果超過300人被懲處，勞動部今天下午將召開不當勞動行為裁決最後一次詢問程序，工會喊話，希望裁決會公正審理，幫他們討公道。

台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵長期以來都是採用「日夜休」循環的過勞班表，去年4次協商、多次抗爭要求改革都未能成功，忍無可忍才會發動春節國定假日「依法休假」，事後卻面臨台鐵大規模懲處，過勞班表還是沒改善，新班表一延再延，他們要求勞動部應要求台鐵與台鐵產工協商班表，也要求勞動部裁決會公正審理依法休假案。

台鐵產工理事周凱說，這次台鐵產工會員337人「依法休假」，事後有235人被記一大過、6人兩小過、90人一小過，2003年台鐵企業工會也曾發動7839人在中秋節依法休假，當年行政院發言人林佳龍公開說台鐵員工可以休假，勞委會指中秋節出勤必須徵得勞工同意，最後沒人被懲處，與現在相比，台鐵、交通部、行政院都說要罰，勞動部長林美珠竟也只說尊重，能主持公道的只剩裁決會。

勞動部勞動關係司科長章鴻年代表接下陳情書，他說，目前此案正在裁決程序，不便評論案情，但會將工會陳情內容轉達給相關承辦單位參考。

章鴻年說，今天是針對這件裁決案第4次詢問程序，也是最後一次開庭，除非委員另有要求，否則應該不會再開庭，通常一週內會有結果，可能就不當勞動行為做成決定，或要求另啟調查。