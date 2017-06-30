港男台東造龍舟擬航向蘭嶼 喚起大眾環保意識

2017-06-30 14:22

［記者黃明堂／台東報導］來自香港的龍舟教練胡梓康今年2月起在台東糖廠默默造22人座大龍舟，預計橫渡黑潮，划向蘭嶼，透過此行動讓更多人關心蘭嶼環保的問題。

胡梓康從2月26日造舟至今已經4個多月，堅持1人打造，透過精密的計算，每1根骨架與船體的板材大小都不一樣，目前船體已成型，暑期將會在現場進行翻模，製作完成後供大家彩繪船身，他也成立粉絲專頁，即日起到明年2月12日止，預計跨國招募38位人士參與划舟橫渡黑潮行動，目前已獲多人響應，除了香港外，國內的龍舟好手也陸續報名。

他的造舟計畫緣起2016年9月登上蘭嶼島結識野銀部落島民「阿文」，得知因旅遊業蓬勃發展帶來的人潮，使蘭嶼島上垃圾污染日趨嚴重，阿文在有限資源下，展開廢機油及島上垃圾回收工作，建立一套自家環境保護機制。

胡梓康被阿文的執著感動，離開蘭嶼後來到了台東糖廠，決心以自身的造舟技術，橫渡黑潮，向阿文致敬，透過此行動讓更多人關心蘭嶼環保的問題。

這項計畫是台東糖廠第1次嘗試流動型的藝術進駐，胡梓康在廠區藝術家的協力下，於倉庫與倉庫之間用竹子與帆布搭起了一個工作區，大型黑板上的橫渡計畫讓觀者看了很感動。

他在造舟期間致力認識達悟族海洋文化，以及曆法、科學上的潮汐研究，學習在單純敬天的狀態與大自然共存。