人生不要留遺憾 老人家回顧生命故事賺人熱淚

2017-06-30 14:22

［記者楊政郡／台中報導］台中市水噹噹關懷協會今日舉辦一堂別開生面、充滿感人淚水的課程「生命回顧」，78歲的陳姓阿嬤，說出她內心最大遺憾，30年前與父親發生爭執，一氣之下從此不叫「爸爸」，現在父親過世了，自己也老了，想叫也沒得叫。這堂課讓長輩將內心的話「寫出來、說出口」，分享未表達的一段話，現場氣氛感人、充滿溫馨的淚水。

水噹噹關懷協會理事長邱素貞說，人生中會有要感恩或懷念的人，但可能因某些因素，來不及或不好意思說出口，成為一種遺憾。上午該協會邀請廖廷鳳老師主持「生命回顧」課程，廖廷鳳讓會員長輩上台，勇敢說出自己未能對照片中人、或是心目中人說出的那一段話，如果說不出來，就以文字寫下來，帶去給對方看。

現場一開始充滿溫馨的氛圍，有的懷念與老公出國的甜蜜，也有懷念兄弟姐妹相聚時光。78歲陳姓阿嬤邊說邊擦拭眼淚，她說，因故與父親發生爭執，一氣之下不再開口叫「爸爸」，時間一晃30年，父親也往生好多年，現在想起來好想再面對面叫聲「爸爸」，可惜已經天人永隔，內心愧疚不已。

高齡81歲的吳素容阿嬤說，今天的課讓她想起已逝的母親，從小對她的疼愛與教育，造就她一生樂觀進取的生活態度，對她影響重大。

80歲的李陳豊阿嬤則感恩她3個子女和媳婦的孝順，從來不曾說一句感謝的話，她要寫下來，寫在卡片上拿回家讓他們看。