衛福部暑假活動 19縣市90場免費親子活動

2017-06-30 14:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部社會及家庭署舉辦「愛與守護」暑期親子活動，合全台19個縣市舉辦將近90場活動，都可以免費參加。

社家署表示，親子活動包括情境闖關、DIY體驗、運動競賽、園遊會等希望讓平常忙碌的家人與親子，可以透過不同形式的互動體驗，歡迎全國的親子家庭踴躍報名。

全台19個縣市舉辦將近90場活動，所有活動都是免費參加，而且還有精美紀念品。

進一步的活動資訊，請上衛生福利部社會及家庭署網站（http://www.sfaa.gov.tw/）最新消息查詢，歡迎踴躍報名。