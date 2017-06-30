太平國小熄燈 老師、替代役頻拭淚

基隆市太平國小今天休業式，學校將於７月底熄燈，校長陳建文（後排右）致贈學生新校制服。（記者俞肇福攝）

2017-06-30 13:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市太平國小今天最後一次結業式，校長陳建文致贈27位學生修業證書與成長紀錄的DVD，家長會長詹明諭致贈學生新制服；當老師一開口致詞，看著台下學生天真的眼神，讓台上老師哽咽紅了眼眶，連台下老師也頻頻拭淚。

因為少子化關係，基隆市太平國小學生目前僅有17人、附幼11人，學校提供停辦申請；太平國小的學生將轉到鄰近的安樂國小上課，學校將於7月底正式熄燈。

太平國小主任戴裕昌6歲進入太平國小就讀，民國68年從太平國小畢業，師專畢業退伍後，因緣際會又回到太平國小服務，歷經10任太平國小校長，堪稱太平國小活字典，今年也將隨著太平國小畢業；戴裕昌說，太平國小雖然熄燈，但是請孩子莫忘自己是太平人，要做正確的事。

上台致詞的老師們，到了惜別時刻，臉部的線條格外柔和，被小學生偷取綽號「惡魔」的老師，將調回桃園服務，要學生莫忘老師，常聯繫；雨柔老師要學生好好學習，話還沒講完激動哽咽。就連替代役邱偉傑被點名上台致詞，誰知拿起麥克風卻未語淚先流，珍重再見說不出口。

學生家長自發性的準備謝師宴，媽媽們一早就準備，有餃子、涼拌竹筍、麻油雞與應景水果糕點；小朋友也排隊端茶感謝老師的教誨，有的學生跑來跟老師討「愛的抱抱」，一個個小動作，又讓老師忍不住哭了起來。